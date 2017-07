Timor-Leste/Eleições

O presidente do Partido Democrático (PD) timorense, terceira força política do país, disse hoje que, independentemente do resultado das legislativas, o melhor para Timor-Leste é o multipartidarismo e um Governo de inclusão.

"Desde o início que o que o PD propõe é um Governo de inclusão para utilizar todas as potencias dos cidadãos para governar e participar no processo de desenvolvimento, construção do Estado e da nação", disse Mariano Sabino, depois de votar numa escola no Bairro Pité, no centro de Díli.

"O multipartidarismo está no centro da democracia. Só no multipartidarismo se dialoga com todos. Se houver uma maioria sozinho, o líder impõe a ação política e não precisa dialogar", afirmou.