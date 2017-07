Timor-Leste/Eleições

As eleições legislativas timorenses estão a decorrer de forma exemplar, com os procedimentos seguidos corretamente, sem queixas e com o direito dos cidadãos a ser garantido, declarou hoje a chefe da missão de observação da UE.

"Podemos dizer que até agora está a ser uma eleição exemplar. A abertura fez-se a tempo em todas as mesas, os materiais distribuíram-se corretamente, os procedimentos foram seguidos corretamente, houve transparência total, sem obstáculos e sem qualquer queixa na abertura", afirmou a eurodeputada basca Izaskun Bilbao Barandica.

A UE tem em Timor-Leste uma equipa de 45 pessoas a acompanhar a votação nos 13 municípios do país, não se detetando para já quaisquer queixas. Até agora, foram apenas detetados os casos de quatro cidadãos cujos nomes não constavam dos cadernos eleitorais.