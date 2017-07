Actualidade

A língua portuguesa vai estar hoje em destaque em Porto Covo, no Festival Músicas do Mundo, com concertos do angolano Waldemar Bastos, dos brasileiros Gustavito & A Bicicleta e ainda de Costa Neto e João Afonso (Moçambique).

Três dos quatro concertos que hoje vão acontecer no Largo Marquês de Pombal, em Porto Covo, no distrito de Setúbal, são cantados em português.

Waldemar Bastos (Angola) vai estar hoje, às 22:30, no Festival Músicas do Mundo (FMM) de Sines, depois de terem passado nove anos desde a sua primeira participação no evento, aproveitando para regressar na mesma altura em que celebra 35 anos de carreira, e em que se prepara para lançar um novo disco inspirado nos anos dedicados à música.