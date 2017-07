Timor-Leste/Eleições

Indicadores erguidos no ar e manchados de tinta roxa - prova de que já se votou - são hoje o símbolo mais colorido das quartas eleições legislativas de Timor-Leste que, tal como a campanha, estão a decorrer com normalidade e sem incidentes.

"O meu dedo está cada vez mais bonito", disse, orgulhoso, o Presidente timorense, Francisco Guterres Lu-Olo, momentos depois de votar, ao lado da mulher, na escola nº1 do bairro do Farol, em Díli.

Dedo erguido no ar, numa imagem registada por jornalistas e observadores nacionais e internacionais, e idêntica há que, com outros rostos, se repete um pouco por todo o país, inundando também as redes sociais.