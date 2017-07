Actualidade

A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) está a formar 80 pessoas, incluindo polícias e profissionais de Justiça, para lidarem com crimes de ódio, esperando levantar a discussão sobre este tipo de ofensas não tipificadas no Código Penal.

Em declarações à Lusa na véspera do Dia Europeu de Ação pelas Vítimas de Crimes de Ódio, Rui Nunes Costa, da APAV, afirmou que o projeto internacional, chamado "Hate no More" ("Ódio nunca mais") é partilhado por Espanha, Áustria, Reino Unido, Malta, Suécia e Itália, e que no total serão formadas 480 pessoas.

O projeto termina em setembro de 2018 e no último semestre desse ano será lançada uma campanha destinada ao público em geral para este tipo de crimes, que têm eco próximo no crime de discriminação.