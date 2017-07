Actualidade

O emir do Qatar afirmou na sexta-feira estar pronto a dialogar, sob condições, para resolver a crise diplomática no Golfo, que opõe o país à Arábia Saudita e aliados.

"Estamos abertos ao diálogo para resolver os problemas", declarou o xeque Tamim ben Hamad Al-Thani, num discurso transmitido pela televisão, o primeiro desde o início da crise a 05 de junho.

A Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Egito cortaram, naquela data, relações diplomáticas com o Qatar, que acusaram de apoiar "o terrorismo" e de aproximar do Irão, grande rival regional do reino saudita.