Actualidade

O número de portugueses recenseados para as eleições autárquicas nas duas maiores cidades do Luxemburgo diminuiu, um resultado que faz prever que a meta pedida por Marcelo Rebelo de Sousa durante a visita ao país não será atingida.

Em maio, durante a visita de Estado que fez ao Luxemburgo, o Presidente da República prometeu que se houvesse "mais dez mil portugueses inscritos até 13 de julho", a data-limite para o recenseamento para as eleições de 8 de outubro, voltaria ao Grão-Ducado antes do final do ano.

"Vai ser muito difícil atingir a meta que o Presidente Marcelo avançou, se não impossível", disse à Lusa o porta-voz da Confederação da Comunidade Portuguesa no Luxemburgo (CCPL), José Coimbra de Matos.