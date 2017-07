Actualidade

A 15.ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP) vai homenagear Lima Barreto, "o escritor pobre, negro e anarquista", precursor do modernismo brasileiro, com encenações, concertos e conversas que contam, entre outros, com o ativista Luaty Beirão.

A festa, que decorre de 26 a 30 de julho, abre com uma aula ilustrada sobre a vida e obra de Lima Barreto (1881-1922), "com leituras e imagens inéditas de uma nova biografia", baseada numa investigação da antropóloga Lilia Schwarcz, com interpretação do ator Lázaro Ramos e encenação de Felipe Hirsch.

O pianista, arranjador e compositor André Mehmari apresentará depois uma suite inédita inspirada numa das mais conhecidas criações de Lima Barreto, a personagem titular de "O triste fim de Policarpo Quaresma", assim como na época em que o escritor viveu.