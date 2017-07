Actualidade

A parceria entre a Fundação José Saramago e a Fundação Casa Jorge Amado tem programa próprio na Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP), na próxima semana, nos dias 27 a 29 de julho.

Entre as iniciativas planeadas para a Casa Amado e Saramago estão conversas, concertos, leituras de poesia, e ainda uma exposição de fotografia sobre os dois escritores, bem como a publicação de um livro com as cartas trocadas entre ambos.

Na abertura do programa, na quinta-feira, dia 27, há um "café português", na inauguração da exposição de fotografias de José Saramago e Jorge Amado e da mostra de xilogravuras de J.Borges, para o conto "O Lagarto", de Sérgio Machado Letria.