Timor-Leste/Eleições

A Fretilin lidera a contagem dos votos com 29,36%, cerca de três pontos percentuais à frente do Congresso Nacional de Reconstrução Timorense (CNRT), quando estão escurtinados 21% dos votos das eleições legislativas de hoje, em Timor-Leste.

Dados oficiais do secretariado técnico de assistência eleitoral confirmam que a terceira força mais votada é, para já, o Partido de Libertação Popular (PLP), com 10,91% dos votos, à frente do Partido Democrático (PD), que tem 9,63% dos votos.

Nesta altura da contagem, o único outro partido que ultrapassa a barreira de elegibilidade - cifrada em 4% dos votos válidos - é o Partido Khunto, que obtém para já 8,59% dos votos.