O ciclista polaco Maciej Bodnar (Bora--Hansgrohe) venceu hoje a 20.ª e penúltima etapa da 104.ª Volta a França, um contrarrelógio individual de 22,5 quilómetros disputado em Marselha, tendo o britânico Chris Frome (Sky) assegurado praticamente a vitória na prova.

Bodnar cumpriu a prova em 28,15 minutos, apenas menos um segundo do que o seu compatriota Michal Kwiatkowski (Sky), enquanto Froome segurou a amarela e ainda ganhou tempo para os seus principais rivais, ao concluir o exercício contra o relógio em terceiro lugar, a seis segundos.

Na geral, Froome chega à última etapa, no domingo, habitualmente de consagração do vencedor, na liderança, com 54 segundos de vantagem para o colombiano Rigoberto Uran (Cannondale--Drapac) e 2.20 minutos para o terceiro, o francês Ramin Bardet (AG2R La Mondiale), corredor que segurou o último lugar do pódio por um segundo.