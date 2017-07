Actualidade

O cantautor Gustavito traz hoje ao Festival Músicas do Mundo uma fusão de ritmos brasileiros que tentam passar "alegria" ao público, mas sem deixar de parte assuntos sérios da atualidade do Brasil, abordando questões ambientais e políticas.

"O meu concerto traz uma característica muito forte de alegria, de entusiasmo, de uma energia bem solar, porque eu acho que de tristeza já basta a vida, já basta todas as dificuldades que as pessoas têm de enfrentar contra esse sistema capitalista", disse em declarações à agência Lusa Gustavo Amaral, conhecido artisticamente como Gustavito.

Apesar de querer transmitir alegria com o projeto que vai apresentar em Porto Covo, no Festival Músicas do Mundo (FMM) de Sines, Gustavito & a Bicicleta, há espaço no alinhamento do concerto para a crítica social.