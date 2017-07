Actualidade

O Sporting venceu hoje o Mónaco, campeão francês de futebol, por 2-1, no jogo de apresentação aos sócios dos 'leões', que decidiram na primeira parte a partida disputada no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Já depois de o Mónaco, comandado pelo português Leonardo Jardim, ter visto um golo anulado com recurso ao vídeo-árbitro, o Sporting marcou por Bruno Fernandes (32 minutos) e pelo holandês Bas Dost (43), com o argentino Guido Carrillo a reduzir aos 90+1.

Após três derrotas consecutivas no estágio na Suíça, o Sporting voltou aos triunfos, frente aos monegascos, tendo ainda mais uma partida particular antes do início da temporada, frente à Fiorentina, a 29 de julho, no Troféu Cinco Violinos, novamente em Alvalade.