O Benfica, campeão português de futebol, perdeu hoje com o Hull City, do segundo escalão inglês, por 1-0, em encontro particular disputado no Estádio Algarve.

Os ingleses adiantaram-se no marcador aos 59 minutos, por Jarrod Bowen, ainda antes de ficarem reduzidos a 10 elementos, por expulsão do capitão Michael Dawson, aos 77.

Os 'encarnados', que sofreram a segunda derrota em quatro encontros na pré-temporada, vão realizar um estágio em Inglaterra, onde vão disputar a 29 e 30 de julho a Emirates Cup, em Londres.