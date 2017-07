Timor-Leste/Eleições

A Fretilin lidera a contagem em Timor-Leste com 30,85%, à frente do CNRT com 27,52% quando estão contados 65,12% dos votos nas legislativas de sábado, segundo dados parciais provisórios do Secretariado Técnico de Assistência Eleitoral (STAE).

Atrás da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin) e do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT) surge como terceira força política o Partido Democrático (PD) com 9,81%.

Apenas dois outros partidos estão, para já, acima da barreira de 4% dos votos válidos necessários para serem eleitos para o Parlamento Nacional, nomeadamente o Partido Libertação Popular (PLP) que tem 9,09% e o Kmanke Haburas Unidade Nacional Timor-Leste (Khunto) com 7% dos votos já escrutinados.