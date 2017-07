Timor-Leste/Eleições

O primeiro-ministro timorense, Rui Maria de Araújo, considerou hoje que os resultados preliminares das eleições legislativas, que colocam a Fretilin e o CNRT como os dois partidos mais votados, são um "veredicto sábado e eloquente" dos eleitores.

"Os resultados preliminares demonstram um veredicto sábio e eloquente do Povo de Timor-Leste: querem que Mari Alkatiri e a Fretilin liderem o processo de mudança rumo a um desenvolvimento mais sustentável nos próximos 5 anos, mas sem relegar para segundo plano o líder histórico Xanana Gusmão", disse à Lusa em Díli.

"E contam sempre com a participação do outro líder histórico Taur Matan Ruak, dos mais jovens do PD e de outras franjas significativas da sociedade", sublinhou.