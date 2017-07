Actualidade

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, acusou no sábado o governo "de total incapacidade em lidar com as questões da soberania".

A líder dos centristas falava no jantar do 43.º aniversário do partido, realizado na Póvoa de Varzim, num evento que serviu, também, para apresentar os candidatos autárquicos do CDS-PP a este concelho nortenho.

"Nas últimas semanas assistimos ao que mais escandaloso há, com este governo a mostrar total incapacidade em lidar com questões profundamente relevantes como é a soberania", disse Assunção Cristas.