Venezuela

Um dos 33 magistrados do Tribunal Supremo paralelo formado na Venezuela pela oposição do Presidente Nicolás Maduro foi detido no sábado, anunciou o Parlamento, onde a oposição detém a maioria.

A informação sobre a detenção de Angel Zerpa Aponte foi divulgada na conta do Parlamento na rede social Twitter.

"Condenamos a detenção arbitrária pelos serviços de segurança deste magistrado eleito constitucionalmente", disse o presidente do parlamento, Julio Borges.