Timor-Leste/Eleições

A Fretilin lidera a contagem em Timor-Leste com 30,61%, à frente do CNRT com 27,74% quando estão contados mais de 81% dos votos nas legislativas de sábado, segundo dados parciais provisórios do Secretariado Técnico de Assistência Eleitoral.

Ainda assim, e quando faltam contar cerca de dois terços dos votos em Díli - o maior município em termos de eleitores - o CNRT lidera na capital destacado, pelo que o resultado final pode ainda dar uma reviravolta.

Tudo parece indicar que o próximo Parlamento Nacional será mais plural do que o atual (que tem quatro partidos) com pelo cinco forças políticas representadas: Fretilin, CNRT, PD, PLP e Khunto.