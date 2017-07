Actualidade

A fusão de estilos musicais com influências culturais, habitualmente patentes no Festival Músicas do Mundo de Sines, evidenciam-se hoje em quatro concertos com músicos com raízes na Síria, Itália, Áustria, Reino Unido, Portugal e Coreia do Sul.

Com influências da música clássica oriental, jazz e da música contemporânea, o Basel Rajoub Trio vai subir ao palco do Largo Marquês de Pombal, às 20:00, para abrir, a última noite de concertos na aldeia turística do concelho de Sines, no distrito de Setúbal.

O saxofone de Basel Rajoub, natural de Alepo (Síria), vai ser acompanhado pelas percussões do italiano Andrea Piccioni e pela sanfona do austríaco Matthias Loibner.