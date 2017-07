Actualidade

O festival Mimo, que hoje termina depois de dois dias de música em vários espaços de Amarante, encerra o cartaz com atuações de Rodrigo Amarante, Manel Cruz e Ricardo Ribeiro.

Manel Cruz, que liderou a banda Ornatos Violeta e encabeçou projetos como Foge, Foge Bandido ou Supernada, vai apresentar parte da nova 'aventura', Extensão de Serviço, com o 'single' "Ainda Não Acabei", lançado na sexta-feira, à cabeça.

Em palco, em concerto de encerramento do festival agendado para a meia-noite, o portuense estará acompanhada pela banda habitual, com Nico Tricot, Edu Silva e António Serginho, numa de duas atuações no Mimo, antes de o fazer no Brasil, em novembro próximo.