Timor-Leste/Eleições

António Sampaio (Texto e Vídeo), Nuno Veiga (Fotos), da Agência Lusa

O secretário-geral da Fretilin agradeceu hoje a "grande responsabilidade" que o eleitorado timorense depositou no seu partido, o mais votado nas legislativas de sábado, comprometendo-se a dialogar com Xanana Gusmão e com quem queira apoiar o desenvolvimento do país.

"Tudo faremos para abraçar todos mas vamos continuar a trabalhar com Xanana Gusmão, essa figura incontornável desse país, no sentido de responder a esta mensagem clara do nosso povo", afirmou Mari Alkatiri, num discurso na sede da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin) em Díli.