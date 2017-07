Actualidade

O padre Manuel Antunes "legou-nos um pensamento muito sagaz e avançado sobre Portugal e a Europa, na relação com o mundo em processo de globalização", afirma José Eduardo Franco, na introdução à obra "Portugal, a Europa e a Globalização".

O historiador José Eduardo Franco é o organizador e autor da introdução da obra "A Anatomia do Presente e a Política do Futuro: Portugal, a Europa e a Globalização", do padre Manuel Antunes (1918-1985), que é apresentada na segunda-feira, às 18:00, no Auditório III da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

Franco contextualiza os diferentes textos escolhidos de autoria de Manuel Antunes, desde a "avaliação de Salazar", à "urgência de repensar Portugal após a revolução dos cravos", passando pelas questões europeias e mundiais.