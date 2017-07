Actualidade

O Presidente turco considerou hoje que prolongar a crise no golfo pérsico "não é do interesse de ninguém", antes de efetuar uma viagem pela região para tentar apaziguar as tensões entre a Arábia Saudita e o Qatar.

"Não é do interesse de ninguém que esta crise se prolongue", declarou Recep Tayyip Erdogan, durante uma conferência de imprensa, em Istambul, antes de viajar de avião para Riade.

"O mundo muçulmano necessita de cooperação e de solidariedade, não de novas divisões", acrescentou.