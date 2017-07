Incêndios

O ex-presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses Duarte Caldeira defende que é preciso "reavaliar urgentemente" o sistema de gestão das operações de combate, o modelo de formação e de proteção civil devido às alterações do comportamento dos incêndios florestais.

"A partir de 17 de junho [dia em que deflagrou o fogo em Pedrógão Grande] é preciso revisitar o sistema de gestão de operações, o modelo de formação e o modelo de proteção civil, porque ficou dramaticamente evidente que há hoje uma forma e um comportamento do incêndio que exige ser estudado e pensado", disse à agência Lusa Duarte Caldeira, que é atualmente presidente do Centro de Estudos e Intervenção em Proteção Civil (CEIPC) e coordenador do curso em Emergência e Proteção Civil da Universidade Nova de Lisboa.

O investigador na área da proteção civil considerou que é necessário revisitar estas três dimensões, tendo em conta que "ficou claro que as condições que deram origem ao incêndio de Pedrógão Grande vão voltar recorrentemente a repetir-se".