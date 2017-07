Actualidade

O maior conjunto de obras inéditas em Portugal da série "Orientalism and Reverse", criada pela artista Tatiana Macedo, vai estar em exposição a partir de 28 de setembro, na Galeria Carlos Carvalho Arte Contemporânea, em Lisboa.

A exposição de fotografia, que é inaugurada às 19:00, ficará na galeria até 18 de novembro, e apresenta o trabalho da artista que venceu a primeira edição do Prémio Sonae Media Art, em 2015.

Parte desta série, que será apresentada em Lisboa, foi mostrada pela primeira vez na Feira de Arte de Roterdão, em 2011, na galeria Tegenboschvanvreden, depois, em Amesterdão, na mesma galeria, e, em 2012, na exposição coletiva "Rooms with a View", no edifício da Manifesta Biennial of Contemporary Art, na mesma cidade.