Actualidade

O condutor de um camião que hoje foi encontrado com oito mortos e 28 feridos numa cidade do Texas, EUA, num caso que autoridades dizem ser de tráfico humano, foi detido, informou o chefe da polícia local.

"Fomos chamados por um empregado da loja Walmart a propósito deste camião, que estava estacionado no seu parque de estacionamento. Disse-nos que alguém do interior do camião lhe tinha pedido água. Ele levou água e chamou a polícia. Nós chegámos e encontrámos oito mortos no fundo do camião", contou o chefe da polícia de Santo António, William McManus, durante uma conferência de imprensa.

"Isto parece bem tratar-se de tráfico de seres humanos", declarou McManus, falando de uma cena de horror encontrada no camião.