O Benfica, com equipa composta por Melanie Santos, Miguel Arraiolos, Vanessa Fernandes e João Pereira, sagrou-se hoje campeão europeu de triatlo, ao vencer a prova por clubes disputada em Banyoles, Espanha.

De acordo com a comunicaçãop da Federação Portuguesa de Triatlo, além do Benfica, Portugal esteve representado pela equipa do Outsystems Olímpico de Oeiras, composta pelos atletas Andreia Ferrum, Gonçalo Santos, Ana Ramos e Rafael Domingos, tendo esta formação terminado a prova no nono lugar.

Entre os quatro triatletas que compuseram a formação 'encarnada' estavam incluídos três olímpicos e uma das mais experientes triatletas nacionais. Vanessa Fernandes, Melanie Santos e Miguel Arraiolos competiram de olhos postos na meta e passaram o testemunho a João Pereira para a conclusão da prova.