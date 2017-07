Actualidade

A livraria Comicazi, em Somerville, no Estado norte-americano de Massachussets, venceu o Will Eisner Spirit of Comics Retailer Award, para o qual estava nomeada a portuguesa Kingpin Books, foi anunciado em San Diego.

A livraria e editora portuguesa Kingpin Books, em Lisboa, especializada em Banda Desenhada (BD), estava entre os cinco finalistas, ao lado de The Comic Bug, em Manhattan Beach, no Estado norte-americano da Califórnia, da Illusive Comics and Games, em Santa Clara, também na Califórnia, da Space Cadets Collection Collection, em Oak Ridge North, no Texas, e da vencedora.

O júri do galardão foi constituído pelo ator John Hertzler, que participou em filmes como "Caminho das Estrelas", por Josh Geppi, presidente da Diamond International Galleries, Victoria Jamieson, desenhadora e autora de "Roller Girl" e "The Great Pet Escape", pelo vencedor do ano passado, Adam Sherif, proprietário da livraria Orbital Comicz, em Londres, por Bill Morrison, editor-chefe da revista MAD, e foi presidido por Joe Ferrara, proprietário da livraria Atlantis Fantasyworld, em Santa Cruz, na Califórnia, também já distinguida com um Will Eisner Spirit of Comics Retailer Award.