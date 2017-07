Actualidade

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, pediu hoje medidas para que o crescimento económico "chegue a todas as pessoas", defendendo "a reconstrução" de "direitos na legislação laboral que permitam a valorização de todos os salários".

"É importantíssimo dar este passo, fazer com que o crescimento económico chegue a todas as pessoas", disse hoje Catarina Martins, em declarações aos jornalistas, durante uma visita à Feira das Atividades Culturais e Económicas do Concelho de Odemira (FACECO), que está a decorrer desde sexta-feira na vila de São Teotónio.

A líder do BE defendeu que "para isso, é necessário reconstruir direitos na legislação laboral que permitam a valorização de todos os salários", não só no setor público, como também no privado.