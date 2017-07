Actualidade

Steven Spielberg revelou as primeiras sequências do seu novo filme de ficção científica, "Ready Player One", numa apresentação perante milhares de fãs, reunidos durante este fim de semana na Comic Com de San Diego.

Baseado no romance homónimo de Ernest Cline, "Ready Player One" relata a história de um adolescente que começa uma caça ao tesouro num jogo de realidade virtual, num mundo afetado por uma crise energética, em 2045.

A apresentação começa com o jovem Wade, representado por Tye Sheridan, a equipar-se com o seu capacete e as suas luvas para jogar, antes de ser transportado para o mundo virtual de Oasis. "Nasci em 2025, mas queria ter crescido nos anos 1980, como todos os meus heróis", diz Wade, no segmento apresentado no Centro de Convenções de San Diego, na Califórnia.