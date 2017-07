Actualidade

O avançado colombiano Cristián Arango ficou hoje fora dos convocados da equipa de futebol do Benfica para o estágio em Inglaterra, para o qual já foram chamados Pizzi e Raúl Jiménez.

Na lista de 33 jogadores hoje divulgada não consta o nome do reforço colombiano, que é o único futebolista a sair da lista, em relação aos jogos disputados no Algarve, frente ao Betis (3-2) e ao Hull City (0-1).

Além do português Pizzi e do mexicano Raúl Jiménez, que regressaram no sábado depois de terem estado na Taça das Confederações, regressam às escolhas Grimaldo, Krovinovic e Salvio, recuperados de problemas físicos.