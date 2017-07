Actualidade

Cerca de 30 elementos do Corpo de Intervenção da PSP do Porto recusaram hoje entrar no estádio Dom Afonso Henriques para fazer policiamento de visibilidade no jogo entre o Vitória de Guimarães e o FC Porto.

De acordo com indicação dada à agência Lusa por fonte policial, a recusa foi uma forma de protesto, tendo os elementos do corpo de intervenção apenas acompanhado os adeptos do FC Porto entre os autocarros e a entrada do estádio.

A fonte disse ainda que os polícias só entrarão no estádio caso "haja necessidade de intervir para manter a ordem pública".