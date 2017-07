Actualidade

O Sporting revalidou hoje em Leiria o título de campeão nacional de atletismo em femininos, com vantagem avassaladora sobre o rival Benfica, que por seu lado conservou o cetro de masculinos, com alguma dificuldade.

As 'leoas' ganharam 16 das 25 provas do programa, a que somam cinco segundos lugares, pelo que nunca esteve em causa o heptacampeonato, 22.º título dos últimos 23 anos.

O Sporting fechou a competição em Leiria no estádio municipal com 163 pontos, com 35 de avanço sobre o Benfica, que ainda assim recupera do ano passado para esta edição o segundo lugar à Juventude Vidigalense (101).