Celebridades

Harry recorda, emocionado, última conversa com a mãe em documentário sobre a vida da princesa do povo.

Numa altura em que se assinala o 20º aniversário da morte da princesa Diana, num acidente de carro em Paris, foram reveladas fotografias inéditas de Lady Di com os dois filhos, William e Harry, a propósito da estreia do documentário 'A nossa mãe Diana: A sua vida e o legado especial'.

Neste trabalho, os príncipes abrem o coração sobre a mais dura perda das suas vidas, numa altura em que apenas tinham 15 e 12 anos.

Harry recorda-se mesmo da última conversa que teve com a mãe, quando esta lhe ligou no dia do fatídico acidente.

«Se eu soubesse que era a última vez que ia falar com a minha mãe, as coisas que eu lhe teria dito», admitiu o príncipe, de forma emocionada.