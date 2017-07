Europeu de futebol feminino

Portugal derrotou (2-1) a também estreante Escócia e vai para a última jornada com hipóteses de se apurar.

Absolutamente fantástico. Com a abnegação e resistência às adversidades que vem sendo imagem de marca desta seleção, Portugal alcançou a sua primeira vitória numa grande competição internacional de futebol feminino.

Um feito no presente que pode abrir portas no futuro. Face à vitória da Inglaterra sobre a Espanha (2-0), Portugal segue empatado com as espanholas no 2º lugar do grupo (3 pontos), atrás das inglesas, que serão o próximo adversário da Seleção Nacional na quinta-feira (19h45 - RTP1).

O que ao início parecia impossível, o apuramento para os quartos de final, ainda é possível, embora se afigure como uma tarefa hercúlea.

A Escócia entrou melhor no jogo de ontem, criando mais perigo (acertou no poste) e deixando Portugal na expetativa. Ironicamente, acabou por ser numa transição que a Seleção Nacional aproveitou vários erros das adversárias para fazer o 1-0 – Carolina Mendes fez as honras da estreia.

A segunda parte foi mais equilibrada, com Portugal a circular melhor a bola e a dividir as ocasiões de finalização. Daí que as portuguesas não tenham demorado a repor a vantagem, pela recém-entrada Ana Leite, quatro minutos depois do golo escocês.