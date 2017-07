Actualidade

O secretário para a Segurança Nacional dos Estados Unidos prometeu no domingo que vai trabalhar com o México e os países da América Central para erradicar os traficantes de pessoas, após a morte de nove imigrantes no Texas.

"Esta tragédia demonstra a brutalidade da rede [de tráfico de pessoas] de que falo muitas vezes. Estes traficantes não têm consideração pela vida humana e apenas procuram benefícios económicos", disse John Kelly em comunicado.

"O Departamento de Segurança Nacional e os seus parceiros nos Estados Unidos, México e América Central vão continuar a erradicar estes traficantes, levando-os à Justiça e desmantelando as suas redes", acrescentou.