O Fundo Monetário Internacional (FMI) reviu em alta as estimativas de crescimento económico da zona euro, esperando agora que a economia dos países da moeda única suba 1,9% este ano e 1,7% no próximo.

Na atualização ao 'World Economic Outlook', relatório com as previsões económicas mundiais, divulgada hoje, o FMI estima que a economia do conjunto dos países da zona euro cresça 1,9% este ano e 1,7% no próximo, mais 0,2 e 0,1 pontos percentuais, respetivamente, do que o previsto em abril.

No documento divulgado hoje, o FMI destaca as estimativas de crescimento de quatro países: Alemanha, França, Itália e Espanha. Para todos eles, o fundo revê as previsões face ao que tinha apresentado em abril.