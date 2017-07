Actualidade

Pelo menos 12 pessoas morreram e outras dez ficaram feridas num atentado suicida realizado hoje com um veículo carregado de explosivos, numa rua próxima de uma área residencial onde vivem funcionários afegãos, no oeste de Cabul.

A explosão do veículo aconteceu pouco antes das 07:00 (03:30 em Lisboa), numa rua do distrito policial 3, no oeste da capital afegã, disse à Efe o porta-voz do Ministério do Interior, Najib Danish.

