Actualidade

A polícia de Lisboa fez explodir hoje de madrugada uma mochila, encontrada na noite de domingo no Terreiro do Paço, cujo conteúdo não foi possível determinar, disse à Lusa fonte da PSP.

A praça, onde se localizam Ministérios como o das Finanças e da Agricultura, foi evacuada na noite de domingo, após o alerta para a presença do objeto, tendo a circulação regular sido já retomada.

Fonte da PSP de Lisboa explicou à Lusa que o alerta partiu de cidadãos que passavam no local e chamaram a atenção para a mochila "junto à estátua, no centro da Praça do Comércio".