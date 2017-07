Actualidade

A obra "A Anatomia do Presente e a Política do Futuro: Portugal, a Europa e a globalização", do padre Manuel Antunes (1918-1985), organizada e com introdução de José Eduardo Franco, é apresentada hoje na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

O livro é apresentado às 18:00, no Auditório III da Fundação, pelo ensaísta Eduardo Lourenço e pelo administrador da Fundação Gulbenkian Guilherme d'Oliveira Martins, e participam também José Farinha Nunes, presidente da câmara da Sertã, de onde era natural o sacerdote, e o jesuíta António Júlio Trigueiros, diretor da revista Brotéria, da qual Manuel Antunes foi fundador.

O padre Manuel Antunes (1918-1985) "legou-nos um pensamento muito sagaz e avançado sobre Portugal e a Europa, na relação com o mundo em processo de globalização", afirma José Eduardo Franco, na introdução à obra publicada pela Bertrand Editora, e que inclui um prefácio de José Farinha Nunes, um posfácio de António J. Trigueiros e uma cronologia da "vida inspirada e inspiradora" de Manuel Antunes.