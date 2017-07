Timor-Leste/Eleições

A eurodeputada Ana Gomes disse hoje que o progresso registado em Timor-Leste nos últimos anos, refletido na forma "pacífica, ordeira e bem organizada" como decorreram as eleições legislativas, é "exemplo" para o mundo.

"É uma diferença extraordinária o percurso do povo timorenses nestes 18 anos. É altura das embaixadas e dos jornalistas mostrarem aquilo que é a evolução do povo timorense", disse Ana Gomes, que liderou a delegação do Parlamento Europeu que esteve em Timor-Leste a observar as legislativas de sábado.

"Estas eleições são bem demonstrativas da forma extraordinariamente bem organizada, pacífica e ordeira como decorreu o voto e do grande empenho da população no processo eleitoral", considerou.