Somente 1,2% das águas residuais tratadas são reutilizadas, metade da média registada na União Europeia, o que os ambientalistas da Zero consideram uma contradição num país tão suscetível à seca, e defendem ser prioritário o aproveitamento.

"Das 265 entidades [com estações de tratamento de águas residuais - ETAR] existentes, apenas 23 têm por prática reutilizar as águas tratadas, o que é metade daquilo que se faz na União Europeia" (UE), onde a média é de 2,4%, disse hoje à agência Lusa Paulo Lucas, da Zero.

Para a Associação Sistema Terrestre Sustentável, Zero, esta situação revela "alguma contradição", já que Portugal é um dos países europeus mais suscetíveis à seca - em junho, cerca de 80% do território estava em seca severa (73%) e extrema (7%) - e às alterações climáticas.