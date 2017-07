Actualidade

Mais de 15,6 milhões de pessoas visitaram Macau no primeiro semestre do ano, mais 5,4% em relação ao mesmo período de 2916, de acordo com dados oficiais hoje divulgados.

Segundo os Serviços de Estatísticas e Censos, a maioria dos visitantes veio da China (10,3 milhões), seguindo-se Hong Kong (3,1 milhões) e Taiwan (520.485), representando aumentos anuais de 6,1%, 1,9% e 0,1%.

A maior subida registou-se entre os visitantes da Coreia do Sul, 433.492, mais 38,7% que no primeiro semestre de 2016.