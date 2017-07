Incêndios

Lisboa, 24 (jul) - O único incêndio ativo a preocupar as autoridades era às 09:00 o da Sertã, distrito de Castelo Branco, que àquela hora era comnbatido por 731 operacionais apoiados por 234 veículos e nove meios aéreos, dois dos quais espanhóis.

De acordo com Patrícia Gaspar da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), as condições meteorológicas para hoje devem continuar a ser desfavoráveis para os incêndios, sobretudo devido ao vento, motivo pelo qual foi decidido manter todo o dispositivo no terreno, mesmo nos incêndios já dominados, como o de Gavião (Portalegre) e Vila Flor (Bragança).

Às 09:00 já não havia qualquer estrada cortada e não existia qualquer situação mais crítica, de acordo com a mesma fonte.