Actualidade

As empresas do Norte apresentaram o melhor desempenho económico a nível nacional entre 2008 e 2015, tendo-se mostrado as "mais resilientes" durante a crise e aquelas que asseguraram o crescimento em Portugal, conclui o relatório Norte Estrutura hoje divulgado.

"Nos períodos recessivos, mostraram-se as mais resilientes e, na fase de recuperação económica, foram o motor do crescimento empresarial em Portugal num conjunto de indicadores, em particular no pessoal ao serviço, no valor acrescentado bruto, no volume de negócios, nos gastos com o pessoal e na produtividade do trabalho", pode ler-se no documento elaborado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N).

Segundo o relatório, que identifica as tendências que marcam a evolução económica na região a médio longo prazo, "a proporção de sociedades da região do Norte no total nacional cresceu de 32,2% para 34,0% entre 2008 e 2015, um aumento que se traduziu em mais 7.925 sociedades na região do Norte e mais 3.996 em Portugal".