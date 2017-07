Actualidade

Os primeiros quatro voos diretos entre a China e Portugal estão "praticamente esgotados", avançou hoje à agência Lusa fonte da companhia aérea chinesa Capital Airlines, dois dias antes da inauguração da ligação direta entre os dois países.

Já no sentido inverso - entre Portugal e a China - a taxa de ocupação "ronda os 75%", detalhou fonte do departamento de marketing da Capital Airlines, subsidiária do grupo chinês HNA.

O voo, que terá três frequências por semana - quarta-feira, sexta-feira e domingo - entre a cidade de Hangzhou, na costa leste da China, e Lisboa, com paragem em Pequim, arranca na quarta-feira.