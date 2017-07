Actualidade

Uma criança sul-africana que nasceu com VIH viveu de forma saudável durante cerca de nove anos sem medicamentos, tendo apenas sido submetida a um tratamento durante os seus primeiros meses de vida, segundo um estudo hoje divulgado.

Trata-se do terceiro caso de remissão do VIH sem tratamento com medicamentos que é observado numa criança, sublinha o estudo que foi apresentado na conferência internacional sobre investigação em VIH/sida que decorre em Paris.

Isto "vem reforçar as esperanças de um dia libertar crianças seropositivas do fardo de um tratamento ao longo da vida, tratando-as por um curto período nos primeiros meses de vida", refere Anthony Fauci, diretor do Instituto norte-americano de Doenças Infeciosas.