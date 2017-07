Actualidade

O grupo Endutex, originariamente de têxtil, ampliou o seu investimento no imobiliário, ao comprar por sete milhões de euros a denominada "A Torre" de Oeiras, cuja construção está parada desde 2013, foi hoje anunciado.

Suspenso devido a insolvência do antigo proprietário e com um total de 6.400 m2, distribuídos por 13 andares, o projeto será inaugurado até ao final do ano com escritórios para arrendar, segundo comunicado do grupo da zona de Santo Tirso.

O edifício, cujas obras ligeiras se iniciam em setembro, garante 260 lugares de estacionamento.