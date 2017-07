Actualidade

Todas as culturas estão já afetadas pela seca, principalmente pastagens, hortícolas e frutas sazonais, e, se não chover dentro de um mês, será também a vinha e o olival, defendeu a Confederação Nacional da Agricultura.

"Estão já afetadas todas as culturas, especialmente as de primavera-verão, mas também as permanentes, como a fruta", disse hoje à agência Lusa João Dinis da Confederação Nacional de Agricultura (CNA), e referiu que o interior é mais atingido, exemplificando com as dificuldades sentidas no distrito de Bragança.

Alertou que, "se continuar assim", sem chuva, "mais um mês e a seca vai atingir também a vinha e o olival, apesar de atualmente estarem promissores".